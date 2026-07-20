Paratici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance

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Seguendo l’ideologia alla moda nel calcio, nonché terreno di polemiche roventi, Paratici è un seguace della costruzione dal basso… E’ partito con un turbo-mercato rovesciando la difesa: Viery e Dragusin nel mezzo, Jeremy e Valdepenas ai lati, ma forse non è finita. Quindi è passato al centrocampo, risalendo la corrente come un salmone. Ha tenuto Fagioli (per ora) sistemandogli accanto Atta e Oluai, tanto per gradire. Fabbricando sulla carta, secondo molti addetti ai lavori, una delle mediane più interessanti della Serie A, quantomeno sulla carta.

Ora tocca all’attacco. Per molti sarebbe stata la priorità, ma se Paratici ha scelto di partire dal basso…avrà avuto le proprie valide ragioni. Forse in questo frangente storico della Fiorentina, sarebbe prudente fidarsi del diesse e giudicare dopo, anziché lanciarsi in bizzarre elucubrazioni dal retrogusto modello bar. Grosso lo ha spiegato a dovere: ha intenzione di modellare la sua Fiorentina sul 4-3-3 e saranno semmai le circostanze a indurlo a cambiare. Ma per ora quello è lo stampo. Dunque, occorrono 4 nuovi esterni, sempre che in corso d’opera Paratici non decida di tornare a ragionare su Solomon. Pista però che al momento pare freddina. E allora stiamo ai movimenti più meno caldi.

Da settimane la Fiorentina è su Bakayoko, 23enne attaccante di fascia del Lipsia. Ce ne sono migliori in giro? Eccome, ma lui è molto forte e avrebbe le caratteristiche giuste per far infiammare il Franchi. Dopo tre anni al PSV si trova al Lipsia. L’affare si può fare anche se non è semplice.

In Italia c’è un nome che non fa impazzire i tifosi della Fiorentina, Cancellieri della Lazio, ma che ha comunque buona qualità e poi tra un anno andrà in scadenza. Paratici ci pensa e lo mette nel mazzo delle possibilità. Poi ci sarebbe Koleosho che in realtà la Fiorentina segue da tempo. Esterno interessante dell’ Under 21 azzurra - a proposito, un abbraccio grandissimo e condoglianze a Silvio Baldini e alla sua meravigliosa famiglia per la scomparsa di Valentina che ha fatto commuovere l’Italia -, da poco debuttante in Nazionale, conosciuto anche per le sue radici: è statunitense naturalizzato italiano di origini nigeriane e canadesi, attaccante del Burnley. E’ un prospetto con tanti pregi sul quale però bisogna ancora lavorare. Nel progetto Fiorentina, all’insegna degli under 23, ci starebbe alla perfezione.

Infine un sogno che volendo potrebbe diventare realtà: Alejandro Garnacho. Ha 22 anni, spagnolo di origini argentine, negli ultimi 4 anni si è diviso due maglie, United e Chelsea. Così almeno ci capiamo meglio… Un anno fa il club londinese lo ha acquistato per oltre 46 milioni più di 11 di bonus. Praticamente una tombola… Così, su due piedi, parrebbe impossibile, ma Paratici ci sta abituando agli effetti speciali…