Al 45' 1-0 per la Fiorentina: contro il Gubbio decide Gud
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Al 45' di Fiorentina-Gubbio decide il rigore di Gudmundsson al 47', rigore conquistato da Atta colpito al volto dal portiere avversario durante l'uscita per anticiparlo. L'islandese ha colpito anche un palo cercando dunque il gol più volte. A proposito di Atta al 6' ha realizzato un gol poi annullato dall'arbitro mentre in avvio Piccoli ha fallito una buona occasione; il Gubbio poi è andato vicino al vantaggio con Meconi che ha messo in difficoltà De Gea in una delle poche volte in cui gli umbri sono saliti. A vuoto il colpo di testa di Ranieri invece al 32' che non centra lo specchio della porta. Poi nel finale è arrivato l'episodio decisivo.
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Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
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