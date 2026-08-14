Goretti: "Kean? Gli vogliamo bene. Sul mercato staremo attenti in questi 15 giorni"

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Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato a Mediaset prima del calcio d'inizio della partita tra Fiorentina e Benevento. Queste le sue parole: "Sicuramente è stata un'estata di cambiamenti, è cambiato il modo di lavorare, tante figure e lo staff, con allenatori e tanti calciatori. La mentalità deve essere seguita da buone abitudini, ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori: con il tempo, vorremo raccogliere risultati".

Ci dobbiamo aspettare ancora qualche sorpresa?

"Continuiamo a lavorare, in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni. C'è sintonia tra Grosso e Paratici e qualcosa può ancora esserci".

Kean resta a Firenze?

"Non sono io a dire che resti al 100%. Per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi. Gli vogliamo molto bene, la Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi. Se i giocatori possono arrivare ora o tra una o due sessioni di mercato, poi lo vedremo".