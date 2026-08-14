Trevisani sulla Fiorentina: "Per me può chiudere al settimo posto"
l giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, facendo il punto sulle squadre che, secondo lui, possono contendersi le posizioni più importanti della classifica: “Al momento considero Inter e Napoli le due formazioni più forti del campionato. Subito alle loro spalle inserisco Como e Juventus, entrambe protagoniste di un mercato importante. La Roma potrebbe pagare gli impegni legati alla Champions League, mentre il Milan attraversa ancora una fase di grande incertezza. La Fiorentina ha messo a segno diversi colpi importanti.
Il mercato condotto da Fabio Paratici mi ha davvero entusiasmato. Per me i viola possono chiudere al settimo posto. Subito dietro vedo invece l’Atalanta di Sarri”. Nelle previsioni di Trevisani, dunque, la Fiorentina occuperebbe la settima posizione al termine della stagione, piazzamento che permetterebbe ai viola di conquistare nuovamente un posto in Conference League.
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