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La nuova Curva Fiesole e la Torre di Maratona: le immagini

La nuova Curva Fiesole e la Torre di Maratona: le immagini
Oggi alle 19:55Primo Piano
di Redazione FV
fonte Luciana Magistrato

Proseguono i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi che oggi ospita la prima gara ufficiale stagionale della Fiorentina impegnata in Coppa Italia contro il Benevento. Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, la nuova Curva Fiesole sta prendendo forma ed è quasi completata nella sua parte esterna, così come è completata la nuova Torre di Maratona. Queste le foto: