Dagli inviati Commisso al Franchi, che accoglienza! Giuseppe: "Lavoreremo duro"

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Grande accoglienza per il presidente Giuseppe Commisso e per la madre Catherine al loro arrivo all'Artemio Franchi per la partita che stasera vedrà la Fiorentina affrontare il Benevento per i 32esimi di finale della Coppa Italia. Una partita alla quale la squadra di Grosso arriva con grande curiosità anche grazie al calciomercato di livello che il nuovo direttore sportivo Paratici sta portando avanti con l'avvallo della proprietà.

Proprietà che è stata accolta con grandi applausi e con la richiesta di foto e autografi fuori dallo stadio, una richiesta a cui soprattutto Giuseppe ha risposto con grande entusiasmo regalando diversi siparietti con i tifosi. Interpellato velocemente da Firenzeviola, Commisso ha detto: "La metto in questo modo: dobbiamo lavorare forte e farlo con amore per la Fiorentina". Prima un tifoso scherzando gli ha chiesto di Cristiano Ronaldo e lui con il sorriso ha chiosato: "Mi piace molto quel ragazzo". Queste le immagini: