Dzeko, Gudmundsson ma anche Frendrup: le ultime sul mercato viola

L'apertura del calciomercato estivo è lontana ma la Fiorentina sta lavorando per provare a mettere a segno i primi colpi dopo che la finestra di inizio giugno ha visto la società viola pensare soprattutto a chi sostituirà Raffaele Palladino sulla panchina. Gli argini sono ormai rotti e tutto fa pensare che sarà Stefano Pioli a guidare i viola nella prossima stagione, ora c'è da pensare a quali giocatori mettere a disposizione del tecnico attualmente all'Al Nassr.

Il nome più stuzzicante è quello di Edin Dzeko, attaccante in cerca di sistemazione dopo l'esperienza in Turchia al Fenerbahce. E se chi lo conosce bene e anche la moglie spingono per l'ipotesi Firenze, per adesso è il Bologna in vantaggio sulle altre squadre per l'attaccante bosniaco. Ma non c'è solo l'attacco. La società gigliata porta avanti i discorsi con il Genoa per il riscatto di Albert Gudmundsson, per il quale c'è una data di scadenza: entro lunedì i viola decideranno se spendere i 17 milioni per l'islandese. Cosa che non dovrebbe accadere per Danilo Cataldi, scartato dalla Fiorentina e pronto a tornare a disposizione di Sarri alla Lazio. Tra i vari nomi accostati alla Fiorentina, da registrare il ritorno del nome di Frendrup e il nuovo nome di Raskin.