Valcareggi su Pioli: "L'ha convinto Firenze, mica la Fiorentina. Dzeko? Non c'è progetto"

Furio Valcareggi ha commentato i temi d'attualità in casa Fiorentina: "A convincere Pioli a diventare il nuovo allenatore viola non è stata la Fiorentina, ma Firenze. Lui ama questa città, vuole vivere qui. Rientra nonostante la confusione che regna in società".

Cosa pensa del progetto sportivo viola?

"Quale? Il presidente è latitante, la dirigenza contestatissima. Sul mercato si parla di Dzeko, ma ha quarant'anni... Basta con quei calciatori, sono il simbolo di un futuro incerto. Kean? Il club doveva offrirgli un ingaggio importante e togliergli la clausola".