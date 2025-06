Genoa, atteso il verdetto su Gudmundsson per iniziare ufficialmente il mercato

vedi letture

La Repubblica (ediz. Genova) dedica spazio al tema Gudmundsson.

I termini per la Fiorentina sono chiari: dal 15 al 18 giugno i viola potranno riscattare il giocatore avvisando il Genoa e la federazione con una Pec, ma in questo caso dovranno farlo alle condizioni già pattuite. Una volta superato questo impasse il mercato potrà ufficialmente iniziare. I dirigenti del Grifone sono a caccia di un giocatore con le caratteristiche di Badelj a centrocampo e un esterno d’attacco forte, ricerca che sorpassa per ora quella del sostituto di Pinamonti anche perché in quella posizione può benissimo giostrare, e sarebbe in realtà il suo ruolo, Vitinha, elemento sul quale la società l’anno scorso ha fatto un investimento molto importante.