Riscatti, la FIGC cambia le regole: slittano le date. Fiorentina prende tempo su Cataldi e Gudmundsson

Cambio di programma per i riscatti in Serie A. La FIGC ha deciso di posticipare le date entro cui le società dovranno esercitare i diritti di riscatto e contro-riscatto sui giocatori attualmente in prestito. Inizialmente fissate tra il 16 e il 18 giugno, le nuove scadenze slittano di quasi una settimana: si deciderà tutto tra il 22 e il 24 giugno. Una finestra di tempo in più che potrà rivelarsi preziosa per molti club, tra cui la Fiorentina, alle prese con valutazioni delicate su due nomi pesanti: Danilo Cataldi e Albert Gudmundsson.

Non si può non dire che Danilo Cataldi abbia convinto per personalità ed equilibrio, ma il suo riscatto, fissato a 4 milioni di euro, richiede una riflessione attenta da parte della dirigenza viola. Per questo le sensazioni non promettono bene: il centrocampista potrebbe far ritorno alla Lazio considerando che la società viola sembra orientata su altri profili nel ruolo di regista. Se Cataldi va verso l'addio, dall'altra parte rimane ancora più complesso il dossier Albert Gudmundsson. L’islandese del Genoa è arrivato a Firenze tra grandi aspettative, ma una stagione condizionata dagli infortuni, tra pochi alti e molti bassi, ha reso più incerta la valutazione.

Il riscatto di 17 milioni di euro più 3,5 milioni di bonus sarà una situazione da valutare insieme al Genoa, con cui nei prossimi giorni la Fiorentina si incontrerà per decidere il futuro del numero dieci viola. La società viola sembra intenzionata a chiedere uno sorta di sconto al club ligure oppure puntare ad un rinnovo del prestito. Con il nuovo margine temporale concesso dalla federazione, la Fiorentina potrà ponderare meglio le scelte, mentre i due giocatori dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere il proprio futuro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se vestiranno ancora la maglia viola nella stagione 2025/26.