Fiorentina e Genoa fissano l'incontro per Gudmundsson: il futuro si decide entro il 18

Incontro ad ore tra la Fiorentina e il Genoa per discutere del futuro di Albert Gudmundsson. Al momento le parti hanno studiato le rispettive posizioni senza portare avanti alcuna trattativa, ma con i viola che hanno tutta l'intenzione di chiedere di aggiornare il precedente accordo, si rende necessario un colloquio per arrivare con le idee chiare all'appuntamento con le date dei diritti di riscatto, ovvero dal 16 al 18 giugno prossimi.

La posizione del Genoa

Il Genoa ha espresso la propria posizione pubblicamente tramite il ds Ottolini, chiarendo che aspetteranno la Fiorentina ma che sarebbero pronti anche a riaccogliere l'islandese pur avendo in mano già diversi sondaggi da parte di club che il prossimo anno giocheranno la Champions. Una posizione che in privato è più morbida e che potrebbe dare un po' di margine ai viola per trattare un nuovo accordo, magari anche un nuovo prestito oneroso. Questo perché il procedimento per cattiva condotta sessuale nei confronti del numero 10, terminerà non prima di ottobre e dunque difficilmente il Genoa troverebbe nel frattempo un'altra società pronta ad acquistare il calciatore già durante l'estate che sta per prendere il via.

Decisione in vista

Stefano Pioli gradirebbe e non poco poter avere a disposizione un giocatore dalle sue caratteristiche e il suo carattere "complicato" non lo spaventa per niente. In passato ha avuto a che fare con caratteri particolari, un esempio lampante è quello di Rafa Leao. I 17 milioni di euro però, dopo questa stagione, sono una cifra che la Fiorentina ritiene alta, quindi senza sconto il rischio è che tutto salti. Nonostante i 6 milioni già investiti dai viola a luglio del 2024. Incontro in vista dunque, con appuntamento fissato entro la scadenza del prossimo 18 giugno. Fino ad oggi gli aggiornamenti sono arrivati solo tramite gli agenti, a breve scenderanno in campo i club. Il futuro di Gudmundsson resta in ballo, con una decisione definitiva che ormai è prossima dall'essere presa.