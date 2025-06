Social Gudmundsson in Islanda a vedere le tre sorelle calciatrici: la foto su Instagram

Albert Gudmundsson sembrerebbe essere tornato in Islanda per trascorrere del tempo vicino alla sua famiglia, in particolare alle sue tre sorelle, tutte calciatrici. Katla, Karen e Kara, più giovani di lui, condividono la stessa passione per il calcio e militano rispettivamente nel FC Reykjavik e nel KR.

A confermarlo è una foto pubblicata dall’account Instagram della società, che ritrae il giocatore viola insieme alle sue tre sorelle nel campo da gioco. Qui sotto la foto.