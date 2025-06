Dall'Argentina, la Fiorentina punta il classe 2004 Leonel Perez: la situazione

Nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riporta il media sudamericano Mercado de Pases, i viola sono sul classe 2004 Leonel Perez dell'Huracan. Mediano con 25 presenze in prima squadra, Perez si è messo particolarmente in mostra tra i giovani. Ha un contratto che scadrà a dicembre del 2027. Su di lui - si legge - ci sono anche Bologna e Anderlecht.