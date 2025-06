Per Biraghi niente ritorno alla Fiorentina: il Torino lo ha riscattato

vedi letture

Il Torino ha riscattato Cristiano Biraghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport i granata hanno deciso di riscattare l'ex capitano viola, convinti salla stagione appena disputata.

L'accordo che i club avevano raggiunto la scorso mercato inverale era sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 100mila euro. Il giocatore era in scadenza di contratto e in questo modo la viola ha evitato di perderlo totalmente a zero.