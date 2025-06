Calciomercato La moglie di Dzeko vota Firenze. Obiettivo Bennacer: le richieste di Milan e giocatore

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Le cifre dell'obiettivo Bennacer

Ismael Bennacer resta un nome valido per il centrocampo della Fiorentina. Il giocatore tornerà al Milan dopo il prestito al Marsiglia ma non resterà agli ordini di Allegri. Per prenderlo servono 10 milioni e un accordo di 3-4 anni a 2,5 milioni più bonus.

Biraghi aspetta i viola

Il Torino vuole riscattare Biraghi e parla con l'agente ma il giocatore prende tempo. Prima di dare l'ok definitivo ai granata vuole sapere se Pioli potrebbe essere interessato a riportarlo a Firenze. In caso di assenso da parte del futuro nuovo allenatore, spingerebbe per tornare al Franchi.

La moglie di Dzeko preferisce Firenze

Per Dzeko è viva la sfida tra Fiorentina e Bologna. I viola sono pronti a mettere sul piatto 2 milioni a stagione per 2 anni mentre il Bologna non raggiungerebbe tali cifre. La moglie, molto importante nelle decisioni calcistiche prese dal giocatore nella propria carriera, preferirebbe Firenze a Bologna, anche perché più vicina a Roma dove i due e la famiglia hanno una casa di proprietà.

Il Torino vuole due esuberi viola

Ikoné e Nzola destinati a far ritorno alla Fiorentina. Nessuno dei due verrà riscattato rispettivamente da Como e Lens. Al momento non c'è la fila per loro, entrambi si aggregheranno alla squadra tra il 12 e il 13 luglio, poi probabilmente cercheranno una nuova collocazione altrove.

Beltran, futuro a rischio

Infine il punto sul futuro di Lucas Beltran. L'argentino vorrebbe restare in viola ma la Fiorentina potrebbe anche decidere di metterlo sul mercato. Pagato circa 18 milioni (non sono stati raggiunti tutti i bonus che avrebbero portato la cifra a 25 milioni), potrebbe partire per 12-13 milioni. Solo il River si era fatto vivo prima del Mondiale per Club, in Europa nessun approccio ufficiale.