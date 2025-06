La Figc posticipa le date dei riscatti: decisioni rimandate tra il 22 e il 24 giugno

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la FIGC avrebbe deciso di posticipare le date per i riscatti, e gli eventuali contro riscatti dei calciatori di Serie A. Le date iniziali secondo cui le società avrebbero dovuto prendere una decisione in merito ai riscatti erano tra il 16 e il 18 giugno. La federazione però ha prolungato di quasi una settimana questa opzione e quindi il destino dei calciatori su cui pende un diritto di riscatto si deciderà tra il 22 e il 24 giugno.

In questo senso rientrano Danilo Cataldi e Albert Gudmundsson sui quali ancora la Fiorentina deve prendere una decisione in merito ai loro riscatti. La società viola avrà così a disposizione qualche giorno in più per decidere e probabilmente i due calciatori dovranno attendere ancora un po' per conoscere il loro futuro.