Pioli, Spalletti e un giro di panchine che stavolta aiuterebbe la Fiorentina

L'addio di Luciano Spalletti alla Nazionale di nuovo nel mezzo della trattativa Pioli-Fiorentina ma stavolta non per mettere dubbi nella testa del tecnico emiliano sulla panchina azzurra (avendo già scelto con convinzione quella viola) quanto per venirgli in soccorso. Pioli ha ancora un contratto con l'Al Nassr e per interromperlo di sicuro deve essere d'accordo il club arabo che certo non vuole farsi scippare un allenatore così facilmente.

Nella notte però si è fatta largo la voce di un'offerta che proprio l'Al Nassr avrebbe in mente di fare all'ex ct della Nazionale, con un ingaggio stagionale addirittura superiore anche a quello di Pioli che è di 12 milioni. Il ct, molto provato dal brutto finale con la Nazionale, non è detto voglia subito risedersi su una panchina, non sarebbe la prima volta che resta fermo anche per disintossicarsi dalle scorie azzurre. Di sicuro per accettare dovrà avere motivazioni forti visto anche che Mancini e Pioli sono la dimostrazione che i tanti soldi dell'Arabia non sono tutto per rendere l'esperienza duratura, ma al momento in Italia i club che possono darglieli (dopo uno scudetto vinto a Napoli e la Nazionale in particolare) sono pari a zero, dopo che anche la Juventus ha confermato Tudor.

Ma ai fini della Fiorentina certo poco interessa cosa farà Spalletti o chi prenderà l'Al-Nassr al posto di Pioli, per ora la società viola continua a lavorare, dunque con buona pace di tutti, per portare Pioli a Firenze, facendogli interrompere nel miglior modo possibile il contratto in essere. Certo è che la conferma dell'addio dell'ex viola è proprio la ricerca di un nuovo tecnico e avere subito un sostituto renderebbe le cose più facili per tutti anche se per Pioli c'è sempre la scadenza fiscale da rispettare per non mandare alle ortiche un anno in Arabia e soprattutto tutto in tasse un ingaggio che difficilmente in Europa ritroverà.