Pronti due acquisti se parte Cataldi, Gazzetta: "Occhio a Frendrup e Raskin"

vedi letture

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle dinamiche di mercato di casa Fiorentina. La squadra parte da una base solida: De Gea, Ranieri, Pongracic, Pablo Marí, Comuzzo, Moreno e forse Valentini. Uno andrà a giocare, a meno che per Comuzzo non arrivi una proposta indecente. Poi Gosens, Fortini e Parisi. Dodo non ha ancora dato segnali e qualche pretendente ce l’ha. In mezzo ci sono Mandragora e Fagioli su cui la società punta. Vanno presi almeno due giocatori se non viene riscattato Cataldi: si riparla del genoano Frendrup e di Raskin dei Glasgow Rangers. Caro.