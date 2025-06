Calciomercato Biraghi resta al Torino. Sensazioni negative su Cataldi: si va verso l'addio

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo. Per quanto riguarda la situazione legata al riscatto di Gudmundsson la Fiorentina deve ancora prendere una decisione e nei prossimi giorni è possibile che si incontri con il Genoa.

Intanto il Torino ha riscattato Cristiano Biraghi. Per quanto riguarda Danilo Cataldi si va verso l'addio. Il centrocampista potrebbe far ritorno alla Lazio, al momento le sensazioni sono negative su un suo possibile riscatto. La Fiorentina ha tempo fino al 24 giugno per comunicare la conferma dei prestiti.