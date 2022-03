COR. FIO, Viola, la via per l'Europa si complica

Dopo l'1-1 col Verona, il Corriere Fiorentino scrive di una via per l'Europa che si complica notevolmente per la Fiorentina. I viola archiviano una settimana iniziata con la sconfitta beffa col Sassuolo ed il ko ancor più pesante (seppur immeritato) con la Juventus in Coppa Italia e terminata col pari di ieri del Franchi. Le altre (Lazio e Roma) hanno iniziato a correre ed adesso il sesto posto occupato dall'Atalanta è lontano quattro punti. Per avvicinarlo sarebbe servita una vittoria, ma l'avversario che si è trovato di fronte la squadra di Vincenzo Italiano l'ha messa più volte in difficoltà grazie all'aggressività del Verona di Igor Tudor. Il tecnico viola ha scelto di cambiare nuovamente dall'inizio, schierando Maleh a centrocampo al posto dello squalificato Bonaventura e dando fiducia in avanti a Saponara ed Ikoné a supporto di Piatek. Il polacco ha risposto con un gran gol che è valso il vantaggio che poteva mettere in discesa la partita.

Nemmeno il tempo di godersi il vantaggio però, che Milenkovic compie il fallo da rigore per il pari di Caprari. Da quel momento l'Hellas mette in crisi la Fiorentina con Caprari e Lazovic ed i pericoli arrivano soprattutto dalla destra. La scossa la dà Duncan nella ripresa e le occasioni per la Viola arrivano (tre grosse palle gol con Torreira), ma il risultato non si sblocca ed adesso l'Europa è un po' più lontana.