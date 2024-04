VIOLA, A Torino con Italiano è mancata concretezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Servirà concretezza domani sera alla Fiorentina per tentare di uscire con il bottino pieno dall'Allianz Stadium. Concretezza che i viola, con Italiano in panchina, in casa della Vecchia Signora non hanno mai avuto. Sono infatti 0 in tre partite, due di campionato e una di Coppa Italia, le reti segnate dai gigliati a Torino sotto la guida del tecnico ex Spezia. 1-0 in campionato nel 2021-2022, 2-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello stesso anno e ancora 1-0 la stagione scorsa.

Per trovare l'ultima vittoria viola all'Allianz Stadium dobbiamo tornare indietro di tre anni e mezzo. Era il 22 dicembre 2020 e la Fiorentina di Cesare Prandelli si impose, in uno stadio privo di pubblico per le restrizioni causa covid, per 3-0 sui bianconeri.

Questo uno spezzone di una delle notizie più lette di oggi sulle pagine di FV. Per l'articolo integrale: JUVENTUS-FIORENTINA: A FIRENZE LA BEFFA, DOMANI PAROLA D'ORDINE CONCRETEZZA