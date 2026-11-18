FirenzeViola Luca Rossettini, il rapporto con Astori e quei messaggi criptici indirizzati a Firenze

L'ex tecnico della Roma Femminile campione d'Italia potrebbe essere una ghiotta opportunità per il futuro della panchina femminile viola

Luca Rossettini è stato premiato con la panchina d’oro in qualità di miglior allenatore femminile della passata stagione. Risultato ottenuto grazie alla vittoria dello scudetto con la Roma in un’annata in cui si pensava che la formazione giallorossa fosse in stato di ricostruzione. Al termine del campionato però, e anche un po’ a sorpresa, Rossettini dichiara la scelta di non restare alla guida della Roma per la stagione attuale. Detto fatto, al suo posto arriva Giampiero Piovani mentre l’ex tecnico capitolino è rimasto attualmente senza panchina. Non sono chiare quali fossero le intenzioni del coach campione d’Italia in carica; se voler tornare ad allenare i maschi o restare nel settore femminile, fatto sta che al termine di una lunga estate di calciomercato il suo nome è rimasto fuori dalla lista dei potenziali occupanti di una panchina di Serie A Women.

Rossettini tuttavia è stato visto diverse volte a seguire le gare di squadre femminili. Firenzeviola può confermare la sua presenza all’Artemio Franchi nella serata che ha visto le Azzurre di Andrea Soncin pareggiare contro la modesta Bielorussia. Una semplice coincidenza? È possibile. Eppure l’ex calciatore non ha mai mancato di evidenziare il rapporto di amicizia che aveva con il compianto capitano viola Davide Astori. Anche la vittoria della panchina d’oro è stato un momento solenne per ricordarne la memoria. I due, oltre ad avere giocato insieme con la maglia del Cagliari, erano uniti da un forte legame di amicizia che l’ex tecnico giallorosso ha confermato in più occasioni. Le strade della Fiorentina e di Rossettini però non si sono mai incrociate. Ovviamente, quando era ancora calciatore, il coach ha disputato molte gare contro la squadra viola, pertanto è a conoscenza del calore e della vicinanza del tifo all’ambiente viola. E se le dichiarazioni di Rossettini fossero dei messaggi per la Fiorentina?

Al momento però la panchina della squadra femminile viola è già occupata e con la conferma per le prossime due stagioni dell’attuale tecnico difficilmente si può pensare ad un cambiamento nel breve periodo. Oltretutto Rossettini non si è mai esposto direttamente sull’eventualità di poter allenare in Fiorentina un giorno, uomini o donne che siano. Il forte legame con Astori e la possibilità di sentirsi a lui vicino lavorando dove egli è stato e sarà sempre amato, stuzzicano l’ex tecnico giallorosso che prenderebbe sicuramente in considerazione un’opportunità qualora venisse contattato. Un possibile incontro però che difficilmente avverrà nel breve periodo. Pertanto i percorsi della Fiorentina e di Luca Rossettini non sembrano destinati ad incontrarsi nel breve periodo.