FirenzeViola La Primavera non si ferma più: 2-0 al Cesena e quarta vittoria di fila

Mazzeo decisivo nelle due reti, Cianciulli a segno su rigore. Viola settimi, a tre punti dai playoff

La Fiorentina Primavera ingrana la quarta. Dopo il successo in Youth League, i viola espugnano Cesena per 2-0 e centrano la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa. Un risultato che porta la squadra di Andreazzoli a quota 13 punti, al settimo posto e a tre lunghezze dalla zona playoff. Pur senza lo squalificato Croci e con le fatiche europee nelle gambe, Fei e compagni risolvono la pratica prima dell’intervallo. Il protagonista è Mazzeo, tornato a mettersi in evidenza dopo le recenti panchine in prima squadra: al 38’ una sua serpentina provoca il goffo autogol del portiere Mazzi, mentre quattro minuti dopo è ancora lui a procurarsi il rigore del raddoppio. Dal dischetto Cianciulli non sbaglia, spedendo il pallone sotto l’incrocio.

Ripresa di... legno

Nella ripresa la Fiorentina sfiora anche il tris, ma viene fermata due volte dai legni: al 68’ sul colpo di testa di Egharevba, poi sulla conclusione di Turnone sugli sviluppi di un corner. Prima della sosta restano due appuntamenti: il ritorno europeo contro il Septemvri Sofia, ripartendo dal rassicurante 5-0 dell’andata, e la sfida di campionato con il Como, in programma l’8 novembre al Viola Park.