Mastantuono nel pre gara: "Questione di dettagli e la vittoria tornerà"

Intervenuto in diretta su Dazn prima di Sassuolo-Fiorentina, l'attaccante viola Franco Mastantuono ha parlato così: "Stiamo lavorando per tornare a fare tre punti, con l'Atalanta ci è mancato poco ma stiamo lavorando forte durante la settimana. Vogliamo cambiare il nostro cammino e cerchiamo di fare di tutto per giocare meglio, tornare alla vittoria tramite il percorso. Siamo sulla strada giusta, è questione di dettagli e la vittoria arriverà".