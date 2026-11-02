FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina 2-3: Mastantuono riporta avanti i viola, Gonçalves subito decisivo

Al 78' nuovo ribaltone al Mapei: la Fiorentina torna sopra nel punteggio e lo fa grazie alla combinazione dei suoi due giocatori migliori almeno sulla carta, Pedro Gonçalves, che subentrato da pochi minuti al posto di Brescianini, riceve da Joao Mario e dal limite serve a memoria Franco Mastantuono, che con un movimento e una conclusione alla Messi, taglio da destra e piattone mancino sul primo palo, batte Turati. E' 3-2 Fiorentina, quarto centro in campionato per l'argentino.