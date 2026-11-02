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Sassuolo-Fiorentina 2-3: Mastantuono riporta avanti i viola, Gonçalves subito decisivo
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Al 78' nuovo ribaltone al Mapei: la Fiorentina torna sopra nel punteggio e lo fa grazie alla combinazione dei suoi due giocatori migliori almeno sulla carta, Pedro Gonçalves, che subentrato da pochi minuti al posto di Brescianini, riceve da Joao Mario e dal limite serve a memoria Franco Mastantuono, che con un movimento e una conclusione alla Messi, taglio da destra e piattone mancino sul primo palo, batte Turati. E' 3-2 Fiorentina, quarto centro in campionato per l'argentino.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
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