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Sassuolo-Fiorentina 1-2: Mastantuono a centimetri dal tris, super Turati

Sassuolo-Fiorentina 1-2: Mastantuono a centimetri dal tris, super TuratiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:50Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina rischia di far malissimo al Sassuolo in contropiede: i padroni di casa perdono un pallone sanguinoso in mezzo al campo, nell'incertezza neroverde si infila Franco Mastantuono, che conduce per quaranta metri un tre contro due (Pellegrino alla sua destra), entra in area e col mancino a incrociare impegna non poco Turati, soltanto una prodezza del portiere degli emiliano nega il 3-1 ai viola.