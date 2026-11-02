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Sassuolo-Fiorentina 1-2: Mastantuono a centimetri dal tris, super Turati
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La Fiorentina rischia di far malissimo al Sassuolo in contropiede: i padroni di casa perdono un pallone sanguinoso in mezzo al campo, nell'incertezza neroverde si infila Franco Mastantuono, che conduce per quaranta metri un tre contro due (Pellegrino alla sua destra), entra in area e col mancino a incrociare impegna non poco Turati, soltanto una prodezza del portiere degli emiliano nega il 3-1 ai viola.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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