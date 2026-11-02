FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina 2-2: Matic per Laurienté, doppietta del francese

Il Sassuolo punisce la Fiorentina alla prima occasione buona della ripresa: Matic scucchiaia in profondità per Laurienté, che nel tentativo di girarsi scivola, Jimenez è disorientato dalla caduta dell'avversario e perde il contatto con la palla, che torna sui piedi del francese, il resto è un destro secco sotto l'incrocio per il 2-2 al 65'. Mini-check arbitrale per un possibile tocco di mano di Laurienté al momento della scivolata ma è tutto buono, doppietta per l'esterno di casa, che fino a oggi ancora non aveva segnato in campionato.