FirenzeViola Rinascita Doccia promosso in Serie C Femminile. Festa per tante ex viola

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All’ultima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, arriva il doblete del Rinascita Doccia che, dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria due settimane fa, ora ha ottenuto la matematica promozione grazie al netto 3-0 inflitto al Livorno Calcio Femminile. La squadra fiorentina dunque tornerà a disputare il campionato di Serie C dopo alcune stagioni di assenza. E lo farà grazie anche a diverse atlete che oggi hanno fatto la fortuna della società dell’interland cittadino ma che in passato vestivano la maglia della Primavera della Fiorentina Femminile. Nell’ordine sono: Viola Innocenti Spada, Camilla Campi, la kosovara Leunora Xhemaj, Maria Paola Mazzoni e Rebecca Mani. Tutte loro, in passato, hanno vestito la casacca gigliata all’interno della formazione under 19 viola guidata all’epoca da Claudio Ricci. A quel tempo si riuscì a raggiungere – per l’ultima volta, poi non più – le final four scudetto dove le toscane uscirono in semifinale contro la Juventus.

Ognuna di loro ha poi intrapreso un percorso diverso che alla fine le ha portate ad incontrarsi di nuovo al Doccia agli ordini di Simone Maccari, società nella quale tra l’altro ha tirato i primi calci al pallone l’ex capitana della prima squadra Alice Tortelli. Sotto la gestione di Antonio Cincotta, Rebecca Mani e Maria Paola Mazzoni hanno anche assaporato l’esordio nella massima serie. La balcanica Leunora Xhemaj è stata molto spesso frenata dagli infortuni ma al Doccia ha ritrovato una maglia da titolare e, soprattutto, il vizio del goal che l’ha contraddistinta anche nel periodo Fiorentina. Sono ben ventiquattro le reti totali realizzate dall’attaccate kosovara (ventidue in campionato e due in Coppa Italia, una delle quali in finale col Worange Pistoia di Giulia Orlandi) che hanno fatto sì che arrivasse la promozione. Il club dunque giocherà la Serie C Femminile ma resta da vedersi se lo farà con tutte e cinque le ragazze viola ancora in sella o se qualcuna di loro, nel corso dell’estate, farà altre scelte. Fatto sta che intanto possono godersi la doppia vittoria di campionato e coppa di Eccellenza Femminile.