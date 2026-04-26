Fiorentina-Sassuolo, per salvezza e non solo: dove e come seguire la sfida

Fiorentina-Sassuolo, per salvezza e non solo: dove e come seguire la sfidaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Per chiudere una volta per tutte la questione salvezza, la Fiorentina ospita il Sassuolo al Franchi nella 34a giornata di campionato. Match in programma all'ora di pranzo, fischio d'inizio previsto per le 12:30. Gara che sarà trasmessa in diretta tv solo da Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca con ampio pre e post partita. Su FirenzeViola.it, invece, spazio a commenti e analisi oltre a notizie e voci dal campo.