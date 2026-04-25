Paratici e la necessità di portare in viola giocatori "forti e integri"
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Tra gli articoli più letti del giorno, su FirenzeViola.it, c’è quello con cui il nostro Mario Tenerani ha sollecitato il ds viola Fabio Paratici a portare alla Fiorentina giocatori forti e integri. Anche perché - si legge - a Firenze ci sono diversi calciatori che prima di indossare il viola hanno perso settimane o mesi ai box. Niente contro di loro, ci mancherebbe altro, ma giocatori così non possono essere organici ad un progetto di crescita. CLICCA QUI per il pezzo completo!
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