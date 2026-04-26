Grosso, la Fiorentina e gli occhi a cuoricino: il Sassuolo pronto a "mollarlo"

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Uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato alla "partita nella partita" che Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha vissuto oggi al Franchi, alla luce delle voci che si rincorrono sul suo conto. Il tecnico in sala stampa aveva gli occhi quasi a cuoricino, alla domanda sul possibile futuro a Firenze e lui, sinceramente, è sembrato non smentire le voci dimostrandosi ben felice che ci siano. Il Franchi ha segnato anche un momento importante della sua carriera, ha raccontato, il primo gol in serie A con la maglia del Perugia che lo ha lanciato tra i professionisti, così come Paratici ha segnato quella di allenatore a Torino, e l'idea ritrovare un dirigente con cui ha stima reciproca e di sedere sulla panchina della Fiorentina sono uno step e una possibilità che lo entusiasmano di sicuro. Il Sassuolo ha capito la sua voglia di spiccare il volo e dopo due stagioni sicuramente non avrebbe problemi (se non chiedendo un indennizzo visto il contratto in essere, come fece con Di Francesco) a lasciarlo andare.