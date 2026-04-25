Sarri e il futuro: niente novità prima della finale di Coppa Italia

Sarri e il futuro: niente novità prima della finale di Coppa ItaliaFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:21Notizie di FV
di Redazione FV

Una delle news più aperte di oggi su FirenzeViola.it è il focus proposto dal Corriere dello Sport - Stadio sul futuro di Maurizio Sarri, tra gli allenatori accostati alla Fiorentina del futuro. Il quotidiano scrive che delle sorti di Sarri si parlerà dopo il 13 maggio, quando non ci saranno altre tappe cruciali. I risultati spesso hanno il potere di cambiare prospettive.

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