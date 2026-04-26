Top FV, chi il miglior giocatore viola in Fiorentina-Sassuolo?

Top FV, chi il miglior giocatore viola in Fiorentina-Sassuolo?FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:45Notizie di FV
di Redazione FV

Finisce senza reti la partita al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo con i viola che sfiorano più volte la rete senza però riuscre a gonfiarla. Chi è stato il miglior giocatore della squadra allenata da Vanoli nello 0-0 della domenica di Serie A?

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