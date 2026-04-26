Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Pranzo e chiudo: occasione Fiorentina per piazzare il colpo salvezza"
La Nazione: "Tutti a pranzo al Franchi. Chi farà gol? Tocca a Gud"
Tuttosport: "Fiorentina, Grosso feeling"
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Copertina
FirenzeViolaChance per Rugani e Balbo, ballottaggio in mezzo: Fiorentina-Sassuolo, il totoformazione
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Luca CalamaiCaso allenatore: Paratici vuole Grosso, altri dirigenti Vanoli e i tifosi Sarri. La scelta dell'allenatore una guerra di potere? Idea Dragusin. Fagioli deve restare
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