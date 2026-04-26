Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:45Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Pranzo e chiudo: occasione Fiorentina per piazzare il colpo salvezza"

La Nazione: "Tutti a pranzo al Franchi. Chi farà gol? Tocca a Gud"

Tuttosport: "Fiorentina, Grosso feeling"