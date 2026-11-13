Quale deve essere la priorità della Fiorentina sul mercato? Rispondi al sondaggio di FV

Quale deve essere la priorità della Fiorentina sul mercato? Rispondi al sondaggio di FVFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:15Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Il mercato invernale si avvicina e in casa Fiorentina è già tempo di riflessioni su quelli che dovranno essere i ruoli da rinforzare in vista di una risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Dall'ipotesi relativa ad un portiere più affidabile di De Gea, a quella di un leader in mezzo al campo, senza tralasciare l'idea di un nuovo difensore o di un ulteriore innesto di qualità in attacco. Qual è secondo voi il ruolo primario in cui Fabio Paratici dovrebbe andare ad investire? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio!