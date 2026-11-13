FirenzeViola Il bilancio 2026 della Fiorentina segna un nuovo inizio nella gestione Commisso

Da quando c'è Joseph Commisso al comando della Fiorentina, con Paratici ds, la società viola ha speso come non mai

136,4 milioni di perdite quando nei sette anni precedenti in tutto c'era stato un rosso di 70 milioni di euro. Basterebbe questo numero per capire quanto sia stato stravolto il mondo della Fiorentina nell'ultimo anno e mezzo e soprattutto da quando la gestione del club è passata dalle mani di Rocco Commisso al figlio Joseph. Con attore protagonista Paratici ma anche Pradè, entrambi responsabili delle grosse spese che ha dovuto affrontare la società viola senza peraltro riuscire ad ottenere risultati sportivi (che anzi, sono stati un'aggravante).

Perché un deficit così ampio

Interpretare i bilanci è sempre materia difficile e spigolosa perché ogni anno fa parte, spesso, di una strategia più ampia che riguarda il club. Basti pensare all'ammortamento dei cartellini dei calciatori in più anni, ma anche al fatto che come è successo alla Fiorentina nell'ultimo anno si debbano pagare le spese della fine di un ciclo e dell'inizio di un nuovo anno. Per questo il deficit, a meno che Commisso non voglia mettere mano al portafogli in maniera importante ancora a lungo, dovrebbe restare un unicum nella storia del club. Incidono sul rosso di bilancio gli scarsissimi risultati della scorsa stagione che hanno portato meno introiti e costretto a pagare un salasso per Pioli. Ma anche le spese per gli ingaggi di calciatori salutati la scorsa estate - come Kean, Gudmundsson o Gosens - e per i cartellini degli attuali calciatori. Una strategia volta al futuro che però mostra la voglia di investire di Joseph Commisso. Con la speranza che d'ora in poi arrivino anche i risultati.

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