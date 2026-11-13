Fiorentina, il programma di oggi: altra doppia seduta, occhio ad Atta

Fiorentina, il programma di oggi: altra doppia seduta, occhio ad AttaFirenzeViola.it
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Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park dopo aver ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri. Anche oggi prevista una doppia seduta tra il lavoro in palestra la mattina e sul campo il pomeriggio. Ranieri è recuperato mentre vanno tenute d'occhio le situazioni legate ad Atta, Pongracic e anche a Ndour, alle prese con il problema alla caviglia emerso nel ritiro dell'Italia Under 21.