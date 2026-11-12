FirenzeViola Beto in campo in Madagascar, alle 20 tocca a Oulai: il punto sui nazionali viola

Il primo dei sei viola in campo nella due-settimane di nazionali è Beto: l'attaccante della Fiorentina è titolare nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali (girone africano) che la sua Guinea-Bissau sta disputando sul campo del Madagascar. Beto, numero nove e figura simbolo della sua Nazionale, è partito come quasi sempre gli accade dal primo minuto, da unica punta nel 4-2-3-1 della Guinea e cerca ancora il primo gol stagionale.

Da quando è arrivato a Firenze l'ex Everton è a quota zero, contando le dieci presenze in viola ma anche le due uscite internazionali di settembre contro Nigeria e Tanzania. Ricordiamo che, sempre per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali disputate in Africa, alle 20 scende in campo la Costa d'Avorio di Inao Oulai, impegnata in casa contro il Gambia, mentre alle 20.45 c'è Italia-Francia, gara in cui potrebbe essere impiegato Nicolò Fagioli.