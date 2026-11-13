FirenzeViola Torreira e la grinta del guerriero, nel Galatasaray è sempre protagonista

A Firenze il nome di Lucas Torreira evoca sempre ricordi piacevoli, di un giocatore che sopperisce alla poca fisicità con la garra tipica dei sudamericani. Nella stagione 21-22 arrivò in prestito dall'Arsenal con la speranza di essere riscattato ma le 31 presenze (4 in Coppa Italia), 5 gol e 2 assist non furono sufficienti a convincere la dirigenza. I tifosi invece non solo erano convinti allora e lo consideravano un guerriero che restò in campo anche con un dente rotto ma una gran parte lo è tuttora e lo riprenderebbe volentieri per un centrocampo dove un po' di grinta sembra mancare. Il giocatore sarebbe voluto tornare già quest'estate, anche per problemi personali e di sicurezza a Istanbul, ma poi la trattativa portata avanti dal suo agente fino all'ultimo giorno utile non è andata in porto e Torreira è rimasto nel Galatasaray.

Usato sicuro, tutta grinta e innamorato di Firenze

In realtà Torreira, non certo un gigante, non ha le caratteristiche cercate in questo momento dalla Fiorentina e a 30 anni non è neanche un investimento per il futuro ma chissà che un usato sicuro, tutta grinta e desideroso di indossare di nuovo la maglia viola non sia invece la soluzione. In Turchia tra l'altro i media parlano dell'interesse del Galatasaray per Oulai ipotizzando scambi al momento non plausibili.

Sempre titolare nel Galatasaray

Torreira è nel club turco dal 2022 e anche in questa stagione sta giocando con regolarità da titolare, a dispetto appunto dell'età. Sono 14 le partite giocate finora tra Super Lig, ne ha saltata una solo per squalifica, e Champions League, con 1 gol e 4 assist all'attivo. Insomma Torreira, per il quale l'agente continua a lavorare sottotraccia, anche a trentanni di sicuro non ha problemi di minutaggio.