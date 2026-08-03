Pongracic è tornato: da domani il croato a disposizione di Fabio Grosso

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato a Marin Pongracic, che da domani - esaurite le ferie post-Mondiale - tornerà a lavorare in gruppo con la Fiorentina. Pongracic risponderà oggi alla chiamata della Fiorentina, che aveva pattuito con lui la data odierna per rientrare al centro sportivo. In queste ore il calciatore farà tappa al Viola Park, svolgerà i test atletici di rito e lavorerà individualmente in palestra, mentre da martedì sarà a tutti gli effetti agli ordini dell’allenatore come il resto dei suoi compagni, che da domani riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi tra ieri e oggi. Resta invece da capire se rimarrà un calciatore viola o se prenderà in considerazione altre strade.