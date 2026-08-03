Joao Mario "spinge" fuori Dodo: adesso la palla ai procuratori del brasiliano

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Con l'arrivo di Joao Mario si riducono al lumicino le possibilità che Dodo resti alla Fiorentina un altro anno. D'altronde le parti si erano già confrontate negli scorsi mesi arrivando alla conclusione che le strade si sarebbero separate questa estate. Il problema è che per adesso di offerte concrete ed allettanti sul tavolo non ne sono arrivate, anche per questo si è parlato della possibilità di rinnovare di almeno un altro anno il contratto nel caso alla fine a settembre il giocatore dovesse (quasi incredibilmente) restare a Firenze. Lui lavora con Grosso ma non con il solito spirito che lo ha contraddistinto negli scorsi anni, intanto i procuratori sono al lavoro per trovare qualche offerta in Europa, anche se la destinazione preferita sarebbe un altro club in Serie A. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.