Mastantuono non sarà in campo contro la Fiorentina che... lo aspetta

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Franco Mastantonio non è stato convocato da José Mourinho per l'amichevole del Real contro la Fiorentina. La motivazione sembra essere il mercato, con l'attaccante destinato a lasciare i Blancos. Tante le squadre su di lui, anche in Italia (Roma e Milan tra le altre) con la Fiorentina che resta in attesa della decisione del giocatore senza fare pressioni. I rapporti del club viola con il Real sono infatti buoni e trovare l'accordo non sarebbe un problema, inoltre i Blancos preferirebbero tenere il calciatore in Europa, escludendo dunque un ritorno del giocatore al River, club dal quale proviene e tra le pretendenti dello stesso Mastantuono.

In giornata a radio FirenzeViola tanti addetti ai lavori hanno dato la loro opinione. Tra questi un grande ex della Fiorentina, Daniel Bertoni.