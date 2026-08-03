FirenzeViola
Secondo giorno di riposo per la Fiorentina: il programma della ripresa
FirenzeViola.it
Secondo giorno di riposo per la Fiorentina. La squadra di Grosso è rientrata sabato sera dall'Austria, dopo l'amichevole di Klagenfurt col Real Madrid, e il tecnico Fabio Grosso ha concesso due giornate di stacco alla squadra. La ripresa degli allenamenti al Viola Park è prevista per domani, quando i giocatori si presenteranno al campo e poi faranno rientro a casa (il ritiro vero e proprio è terminato con la mini tournée all'estero).
Pubblicità
Notizie di FV
Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortinidi Niccolò Santi
Le più lette
1 Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
2 Joao Mario viola, attesa per Mastantuono. Thorstvedt rientra a Sassuolo: può partire l'assalto della Fiorentina
Copertina
FirenzeViolaJoao Mario viola, attesa per Mastantuono. Thorstvedt rientra a Sassuolo: può partire l'assalto della Fiorentina
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com