FirenzeViola Secondo giorno di riposo per la Fiorentina: il programma della ripresa

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Secondo giorno di riposo per la Fiorentina. La squadra di Grosso è rientrata sabato sera dall'Austria, dopo l'amichevole di Klagenfurt col Real Madrid, e il tecnico Fabio Grosso ha concesso due giornate di stacco alla squadra. La ripresa degli allenamenti al Viola Park è prevista per domani, quando i giocatori si presenteranno al campo e poi faranno rientro a casa (il ritiro vero e proprio è terminato con la mini tournée all'estero).