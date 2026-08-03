Lutto nel tifo viola e dei Bianchi: morto Alessandro Bargioni. Il ricordo della Perini

vedi letture

Lutto nel mondo del tifo viola: è morto improvvisamente per un malore, all'età di 59 anni, Alessandro Bargioni. "Bargio", come veniva chiamato era partecipe e attivo nel mondo ultrà ma era stato anche calciante e colonna portante dei Bianchi. Voce (anche critica) degli ultrà in un momento di ricambio generazionale in curva ma anche in prima linea quando si trattava di solidarietà (era anche donatore di sangue). Si era infatti attivato per aiutare, insieme agli ultrà viola, le popolazioni terremotate dell'Emilia organizzando vendite di prodotti delle aziende danneggiate (parmigiano in particolare) a Campo di Marte e per ripulire la Lunigiana alluvionata con secchi e pale dal fango, solo per citarne un paio.

Il ricordo dell'assessora Perini

L'assessora allo sport e alle tradizioni popolari Letizia Perini lo ricorda così: “Con Alessandro Bargioni Firenze perde una figura che ha segnato la storia dei Bianchi, del Calcio Storico Fiorentino e del tifo della nostra città. Per chiunque abbia vissuto questi mondi, il suo nome è indissolubilmente legato alla passione, all’appartenenza e all’amore per Firenze. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di confrontarmi con lui in più occasioni. Ricordo con particolare affetto l’inaugurazione della Stanza dei Bianchi al Torrino, un momento che raccontava quanto fosse profondo il suo legame con i colori e con la loro storia. Così come ricordo i suoi racconti del l’esperienza vissuta da lui insieme ai rappresentanti dei quattro Colori a Bruxelles, dove il Calcio Storico Fiorentino è stato protagonista di una mostra che ha saputo raccontare all’Europa una delle tradizioni più autentiche e identitarie della nostra città. In quelle occasioni Alessandro ha dimostrato, ancora una volta, quanto fosse orgoglioso di rappresentare Firenze e quanto fosse generoso nel trasmetterne i valori. Alla sua famiglia, ai Bianchi, agli amici e a tutta la grande comunità del Calcio Storico Fiorentino e dei tifosi viola rivolgo, a nome mio e dell’amministrazione comunale, il più sincero e sentito cordoglio. Il ricordo di Alessandro continuerà a vivere nei valori che ha incarnato e che ha contribuito a tramandare a tante generazioni di fiorentini”.

Tifosi e amici increduli

La sua bacheca Facebook è stat presa subito d'assalto da tanti amici e tifosi increduli: "Sei stato in tanti momenti un collante fondamentale per la nostra curva" gli scrive Andrea, "grazie per aver unito la nostra curva" è il saluto di Manuel e "continuerai a tifare da lassù" quello di Giacomo. Questi tra i tanti messaggi lasciati, tra lo stupore e il dispiacere di tutti.