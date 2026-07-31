Calciomercato Moreno in tournée con il Venezia, Sohm in chiusura domani

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Matias Moreno, difensore della Fiorentina in prestito con riscatto praticamente obbligatorio (scatta infatti alla prima presenza di gennaio), è stato ufficializzato nelle scorse ore dal Venezia e dunque fa parte della spedizione arancioneroverde in Francia. Potrebbe poi raggiungere la squadra anche Simon Sohm che domani, secondo quanto raccolto, dovebbe diventare un giocatore del Venezia

Simon Sohm in chiusura domani

Al momento l'operazione che porterà anche il centrocampista Simon Sohm dalla Fiorentina al Venezia infatti non è conclusa e dunque il giocatore non rientra nel gruppo dei convocati. Ma essendo ormai tutto stabilito il momento buono per la chiusura dovrebbe essere domani, quando scatta anche il nuovo mese.

La tournée francese

Il Venezia FC sarà in Francia per la seconda fase della preparazione precampionato. Dal 31 luglio al 7 agosto, gli arancioneroverdi avranno il proprio quartier generale a Divonne-les-Bains, dove proseguiranno il lavoro agli ordini di Giovanni Stroppa in vista dell'inizio della nuova stagione. Nel corso della tournée, il Venezia FC sarà impegnato in due amichevoli internazionali. Il primo appuntamento è in programma sabato 1 agosto, quando gli arancioneroverdi affronteranno l'AS Saint-Étienne presso il Centro Sportivo di Divonne-les-Bains. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17:00 e la gara si disputerà a porte chiuse. La tournée si concluderà poi in Bretagna: sabato 8 agosto il Venezia FC farà visita allo Stade Brestois 29 allo Stade Francis-Le Blé di Brest.

Moreno tra i 28 calciatori convocati

Portieri

Matteo Grandi, Alessio Pozzi, Filip Stankovic.

Difensori

Armel Bella Kotchap, Thierry Rendall Correia, Bartol Franjic, Alejandro Gomes Furtado, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Junior Ligue, Matias Moreno, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti

Toma Basic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Kornel Lisman, Marko Farji, Thorir Helgason, Nunzio Lella, Simone Panada, Kike Perez.

Attaccanti

Akor Adams, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, John Yeboah.