Valdepeñas tra la sfida da ex al Real e i consigli di Borja Valero
Il difensore centrale-terzino sinistro Victor Valdepenas da ieri sera si è aggregato alla Fiorentina ed oggi, con l'arrivo del transfer, è stato ufficializzato dal club viola. Il giocatore è volato in Austria con la squadra e potrebbe esordire in maglia viola da ex, proprio contro il Real Madrid da cui è arrivato, magari solo per qualche minuto visto che non ha avuto la possiiblità di allenarsi ancora con il gruppo. Ma l'assenza di terzini di ruolo chissà che non riservi qualche sorpresa ai 700 tifosi viola che saranno a vedere l'amichevole.
Tra le prime parole pronunciate da giocatore viola al sito ufficiale viola anche un retroscena, i consigli del connazionale Borja Valero, anche lui ex Real Madrid, nel venire alla Fiorentina.
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