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Finisce la tournée all'estero, Grosso concede due giorni liberi: il programma

Finisce la tournée all'estero, Grosso concede due giorni liberi: il programmaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Due giorni liberi concessi da Fabio Grosso alla Fiorentina. Con l'amichevole a Klagenfurt di ieri sera contro il Real Madrid, i viola hanno terminato la loro tournée all'estero tra Inghilterra e Austria, col rientro in Italia avvenuto subito dopo la partita. Il tecnico ha deciso di concedere ai suoi ragazzi un paio di giorni di riposo per staccare la spina e ricominciare al massimo da martedì, quando riprenderanno gli allenamenti.