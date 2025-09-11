Pioli ritrova tutti i Nazionali, primo allenamento per Lamptey, Gudmundsson a parte ma ci prova

FirenzeViola.it
Ieri alle 23:20
Redazione FV

Stefano Pioli oggi ha recuperato tutto il gruppo al completo con il rientro degli ultimi nazionali, Tariq Lamptey, Edin Dzeko, Eman Kospo e Cher Ndour, che però hanno lavorato a parte. In particolare per il nazionale ghanese questo è stato il primo allenamento con i compagni visto che è arrivato nell'ultimo giorno di mercato. Prosegue il suo recupero invece Albert Gudmundsson.

L'islandese ha chance di essere convocato ma difficilmente Pioli deciderà di rischiarlo. Soprattutto all'inizio di una lunga stagione che deve rilanciarlo.