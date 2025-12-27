Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Fiorentina, è un mezzogiorno di fuoco"

La Nazione: "La Fiorentina a Parma aspettando il dt Paratici"

Corriere dello Sport-Stadio: "Kean-Gud, missione speciale a Parma"

La Gazzetta dello Sport: "Le mosse di Paratici"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, voglia di conferme a Parma per proseguire la risalita"

Tuttosport: "Viola, serve un golpe, aspettando Paratici"