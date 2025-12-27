Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Fiorentina, è un mezzogiorno di fuoco"
La Nazione: "La Fiorentina a Parma aspettando il dt Paratici"
Corriere dello Sport-Stadio: "Kean-Gud, missione speciale a Parma"
La Gazzetta dello Sport: "Le mosse di Paratici"
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, voglia di conferme a Parma per proseguire la risalita"
Tuttosport: "Viola, serve un golpe, aspettando Paratici"
FirenzeViolaEvelyn Vicchiarello a FV: “La Fiorentina è cresciuta tanto rispetto a quando c’ero io. Il libro per non dimenticare ciò che abbiamo fatto”
I 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo saccodi Alberto Polverosi
FirenzeViolaParma-Fiorentina, le probabili formazioni: Viti in pole per sostituire Ranieri, confermato Parisi
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Lorenzo Di BenedettoParatici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
