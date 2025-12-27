Parma-Fiorentina 1-0, regalo di Fagioli per Pellegrino che grazia i viola

Momento delicato del match tra Parma e Fiorentina. I viola, alla ricerca del pareggio, hanno rischiato e non poco al minuto numero 75, quando Fagioli ha perso un brutto pallone in uscita regalando di fatto la sfera a Pellegrino che in azione solitaria è entrato in area di rigore, ha calciato con il sinistro ma non ha inquadrato la porta strozzando la conclusione sul fondo.