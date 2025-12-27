Parma-Fiorentina 1-0, regalo di Fagioli per Pellegrino che grazia i viola
FirenzeViola.it
Momento delicato del match tra Parma e Fiorentina. I viola, alla ricerca del pareggio, hanno rischiato e non poco al minuto numero 75, quando Fagioli ha perso un brutto pallone in uscita regalando di fatto la sfera a Pellegrino che in azione solitaria è entrato in area di rigore, ha calciato con il sinistro ma non ha inquadrato la porta strozzando la conclusione sul fondo.
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
2 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Mandragora e Ndour girano a vuoto, Kean irritante, Piccoli sprecone, Fagioli non basta
3 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato il 4-3-3 e gli stessi undici, Viti al posto di Ranieri
Copertina
FirenzeViolaParma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Mandragora e Ndour girano a vuoto, Kean irritante, Piccoli sprecone, Fagioli non basta
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com